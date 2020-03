Drame à Bocanda: un élève qui est battu par son frère cadet lors d’une bagarre, se suicide

Un élève du lycée moderne de Bocanda, Kouassi Kouadio Thierry, 18 ans, s’est suicidé, samedi à la suite d’une bagarre avec son petit-frère, N’goran Antoine, également élève dans le même établissement, l’aîné n’ayant pu supporter l’humiliation que lui a fait subir Antoine en le battant.

Selon le témoignage du père, trois jours avant les faits, Kouadio Thiérry l’a appelé pour l’informer que son petit-frère lui manque de respect. Celui-ci arrive pour régler le différend qui existe entre ses deux enfants. Malgré sa présence et celle de nombreux élèves, une bagarre éclate entre les deux protagonistes.

Et contre toute attente, le petit-frère terrasse son grand-frère et lui assène des coups. Une situation que le grand-frère n’accepte pas. Kouadio Thierry se rend donc au domicile de son pasteur, en voyage, et boit une grande quantité de raticide avant de laisser une note expliquant les raisons de son acte. Découvert plus tard par les voisins, Il a été évacué à l’hôpital de la ville, et malgré les soins intensifs administrés par les médecins, il a rendu l’âme vers minuit.

