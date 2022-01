Drame à koumassi: les dernières nouvelles de la 5e victime

C’est un véritable choc pour la population de Koumassi, commune située dans le sud d’Abidjan.

La 5ème victime transportée dans un coma au CHU de Treichville est malheureusement décédée. La police scientifique et la police criminelle présentes sur les lieux ont commencé les premières enquêtes pour déterminer les causes réelles de ce drame. “

Selon la police scientifique, contrairement à la vidéo des jeunes filles qui circulent sur la toîle en préconisant que c’était un Buzz, je vous informe que non ce n’est malheureusement pas un buzz, en attendant que l’enquête de la police détermine les causes exactes des décès, que leur âme repose en paix.

