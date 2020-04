Drame en plein Confinement en France: une Ivoirienne poignardée par son fils aîné âgé de 29 ans

Une ivoirienne poignardée par son fils aîné âgé de 29 ans.

Philomène GUEMI est originaire du département d’Issia précisément de la sous préfecture de Nahio et du village de Nahio. Celle belle Dame âgée de 54 ans et qui vit à Paris a été poignardé par son fils aîné âgé de 29 dans son appartement familial d’Epinay-sous-Sénart (Essonne) à l’aide d’un couteau de cuisine hier matin samedi 25 avril 2020 en présence de ses deux petites soeurs.

Lorsque les policiers de Brunoy arrivent sur place peu avant midi, cette femme venait de recevoir un coup de couteau dans son thorax. En arrêt cardiaque, elle n’a pas pu être réanimée et est décédée quelques heures plus tard.

Le prévenu qui souffre de troubles psychologiques a été interpellé.

Nous présentons toutes nos condoléances à la famille éplorée.

Boyo Boyo News 24

Comments

comments