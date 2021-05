Drame: il grille le feu et tue trois libanais au carrefour Solibra

La route aura malheureusement encore une nouvelle fois, fait de nouvelle victimes à son compteur en Côte d’Ivoire. La mauvaise conduite de certains chauffeurs, au volant de leurs véhicules, la vitesse, le non respect du code de la route, restent des causes les plus récurrentes des accidents liés à la circulation.

Tôt ce matin de ce mercredi 12 mai 2021, le célèbre carrefour SOLIBRA, situé entre les communes de Treichville et de Marcory, aura la scène dramatique d’un accident mortel de la circulation, lequel accident a enregistré selon les témoignages un 1er bilan de 3 décès sur le coup.

L’accident aurait donc été occasionné par le fait que le conducteur d’un véhicule de type 4*4, paré certainement au plus pressé, va grillé un feu rouge et malheureusement entrer violemment en collision avec un autre véhicule. Pas de bol pour les occupantes de l’un des véhicules qui vont périr sur le coup.

Les éléments du Groupement des Sapeurs-pompiers Militaires promptement arrivés sur les lieux ont pu porter assistance aux blessés, les pompes funèbres ont aussi été présentes pour retirer les corps sans vie.

Un grave accident de la circulation qui remet une nouvelle fois en exergue l’imprudence sur nos routes, une imprudence au péril de la vie des usagers de la route. Nous réitérons notre appel à la prudence sur nos routes, à la limitation de la vitesse, car la route tue.

Nous adressons nos plus sincères condoléances aux familles des victimes et souhaitons un prompt rétablissement aux blessés.

PDCI24

