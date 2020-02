Drame: il tue sa chérie en complicité avec sa mère et un prophète pour de l’argent

Ceci se passe au Nigeria. Un Étudiant nommé Owolabi Adeeko, soucieux de sortir sa famille de la pauvreté assassine de sang froid sa copine de 22 ans Favour. Comment cela s’est passée???

Il appelle d’abord la fille qui devait retourner à l’université LASU, mais reçoit un appel de son copain d’à peine deux mois. Il lui demande de le rejoindre dans un lieu inconnu qui se trouve être le domicile du prophète de la maman de Phillips Segun.

A peine arrivé sur les lieux, le jeune homme lui donne un coup de pilon sur la nuque et elle s’évanouit. C’est au tour du prophète de l’égorger avant de retirer son cœur et de le faire manger à la mère et à son fils…

Interrogé sur les faits, le mystérieux prophète, qui détenait une église dans laquelle ils allaient, affirma aux journalistes, que c’était Owolabi qui l’avait approché un jour à la fin de la messe pour demander comment il va faire pour être riche. Au lieu de lui proposer des prières, il a préféré lui proposer de sacrifier une âme qui lui est chère. Et voilà favor tuée pour une affaire d’argent.

