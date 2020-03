Drame: la fille d’un artiste zouglou violée par 5 jeunes

Une adolescente de 13 ans, fille d’un artiste zouglou, a été victime d’un viol collectif organisé par 5 jeunes à Yopougon Selmer, dans la soirée du samedi 29 février 2020. Voici le récit de ce fait horrible tel que raconté par son père que nous avons joint au téléphone, aujourd’hui 4 mars 2020.

La journée du samedi 29 février marquera à jamais l’esprit de la petite C.A (nom d’emprunt). Cette adolescente âgée seulement de 13 ans a été abusée par 5 jeunes de son quartier de Yopougon Selmer, à Abidjan. En effet, ce soir-là, invitée à manger dans un kiosque à café par ces garçons, elle ne trouva aucun inconvénient à les suivre vu qu’ils ne lui sont pas étrangers. De fait, ces jeunes sont assidus au salon de coiffure de sa tante qu’ils considèrent d’ailleurs comme leur «tantie du quartier». Selon le témoignage de son père C.Z., c’est au kiosque que ces jeunes au dessein sombre vont introduire un somnifère dans le lait caillé que sa fille avait commandé volontiers sur leur invitation. Assommée par l’effet du produit, ils n’ont plus eu de mal pour trimbaler leur proie du jour dans un endroit obscure pour assouvir leur curieux appétit sexuel brûlant. Après leur forfait, ils abandonnent leur victime à son sort. «On est allés à l’hôpital, on a fait les examens possibles, mais on n’a pas encore fini. On doit y retourner pour faire une échographie», explique C.Z.

Poursuivant, l’artiste nous fait des révélations: «les parents des enfants sont en train de plaider afin de régler cette affaire à l’amiable en promettant qu’ils vont prendre les soins en charge. Pour l’heure, c’est moi qui suis en train de dépenser. Moi, je veux les coffrer pour qu’ils paient pour ce qu’ils ont fait. J’ai déjà porté plainte.»

Non seulement traumatisée par l’acte barbare de ces 5 jeunes âgés d’environ 17 et 18 ans, la petite C.A. est souillée dans son corps. Dernièrement en classe de CM1 dans une école à Jacqueville (Sud de Côte d’Ivoire), l’écolière était sur le point de rejoindre sa mère résident à Gagnoa (Centre-Ouest de Côte d’Ivoire) pour apprendre un métier. Suite à ce viol collectif dont elle vient d’être victime, pourra-t-elle encore bénéficier de ce projet ? Vivement qu’elle soit rétablie dans ses droits!

