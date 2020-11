Drame : un fillette violée, tuée et le corps jeté dans une fosse septique

Les réseaux sociaux ivoiriens diffusent depuis cette matinée du mercredi 18 novembre 2020 l’image d’une fillette violée, assassinée et jetée dans une fosse sceptique. Selon le témoignage de la Maman, l’enfants a disparu il y a de cela 3 jours.

MOT DE MAMAN

“ma fille à été retrouvé violée et tuée avec son amie et jetés dans un réservoir d’eau. Ce n’est pas juste.

Tu as eu une mort très violente et précoce

Je pensais que tu allais mourir de vieillesse

J’ai fait beaucoup de plans avec toi, tu as été ma fille, mon amie( pleure)

Aïe très grande douleur, vraiment grande

Ils t’ont kidnappé pendant 3 jours ils t’ont pendu t’ont violé, ils te jettent encore dans un trou d’eau

Seul Dieu mon bébé tu t’es vraiment battu pour ta vie

Mon bébé et son cousin ont été sorti de la comme des chiens sans propriétaire ( pleure) “.

Les malfaiteurs restent pour l’heure introuvables.

Sapel MONE

