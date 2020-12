Drame : une forte explosion de gaz fait des blessés graves à Yamoussoukro

Une forte explosion est survenue dans usine détenue par des chinois ce mercredi 16 Décembre dans la capitale ivoirienne, Yamoussoukro. La violente explosion s’est fait ressentir dans un rayon de 2 km et à causé plusieurs blessés, a Appris AbidjanTV.Net.



Selon les premières informations, le local qu’exploitait les chinois avait en son sien de nombreuses barriques contenant des produits industriels inflammatoire non identifié dans le quartier peuplé des 220 logements.

La police et les sapeurs-pompiers se sont rapidement rendus sur place pour aider à éteindre le feux et limiter les dégâts. Il faut que l’explosion à fait de nombreux dégâts matériels et occasionnée plusieurs blessés dans le quartier. Des employés qui travaillaient sur place présente des brûlures sur le corps, qui ont tout suite été pris en charge par le centre santé publique tout proche.

La police a ouvert une enquête pour élucider les cause du drame.



Sapel MONE

