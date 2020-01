Elle se brise 110 os en tombent du sixième étage alors qu’elle tentait une posture de yoga extrême sur son balcon

Dans un accident qui donne le vertige, une jeune Mexicaine est tombée de son balcon du sixième étage et a fait une chute d’environ 25 mètres, samedi, en essayant d’exécuter une dangereuse figure de yoga extrême.

Alexa Terrazas, 23 ans, faisait une posture de yoga extrême sur le balcon de son appartement au sixième étage quand elle a glissé et atterri ce week-end dans l’allée de son immeuble, dans l’état de Nuevo Leon, dans le nord du Mexique.

Tête en bas, elle aurait essayé de se maintenir en équilibre à l’extérieur de la plateforme juchée au sixième étage, en appuyant son ventre sur le garde-corps. Une photo, prise quelques secondes avant l’accident, a immortalisé la scène.

Alexa est tombée vers 13 h 10 heure locale et a été immédiatement soignée par des ambulanciers paramédicaux de la Croix-Rouge et de la Protection civile de Nuevo Leon. Elle a été emmenée dans un hôpital local et a subi 11 heures d’opération. Elle a été classée dans un état critique car elle a eu des fractures aux jambes, aux bras, aux hanches et à la tête.

Selon ce qu’indiquent les médias locaux, les médecins ont identifié 110 fractures de ses os et ils estiment que la jeune femme sera complètement guérie de cette mésaventure d’ici les trois prochaines années, rapporte le quotidien El Universal.

Un journal local a révélé que la jeune femme étudiait la nutrition et le bien-être à l’école Tecnológico de Monterrey.

D’autres médias locaux ont aussi ajouté que Terrazas était la fille de Alberto Terrazas Seyfert, un entrepreneur très impliqué dans le milieu des affaires dans sa ville natale de Chihuahua. De nombreux témoins ont affirmé avoir vu la jeune femme se suspendre à son balcon par le passé.

Sa convalescence pourrait durer jusqu’à trois ans. En date de lundi, la Mexicaine reposait cependant encore dans un état critique, souligne The Independent.

Une enquête afin de déterminer les circonstances exactes qui ont mené à cet incident sera ouverte et les inspecteurs comptent notamment arriver à vérifier si l’incident n’a pas été provoqué par un bris matériel du balcon.

