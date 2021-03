Faso/ Lutte contre l’insécurité urbaine : un réseau de faussaires spécialisés dans la vente illicite des parcelles, mis hors d’état de nuire par la Police Nationale

Dans un monde en perpétuelle mutation, où les technologies de l’information et de la communication sont en plein essor, les malfrats ne manquent pas d’inspiration pour troubler la quiétude des honnêtes citoyens. Et la Police Nationale, dont l’une des principales missions est la protection des personnes et de leurs biens, veille au grain et ne ménage aucun effort pour traquer ces délinquants pour une cité paisible.

Dans cette dynamique, le Commissariat de Police de l’Arrondissement de Sig-Noghin vient de mettre fin au parcours d’un réseau de faussaires, spécialisés dans la vente illicite de parcelles. Ledit réseau opérait dans plusieurs arrondissements de la ville de Ouagadougou, notamment les arrondissements 03, 08 et 09. Ces derniers commençaient d’abord par un repérage des parcelles non mises en valeur.

Ensuite, grâce à l’outil informatique, ils arrivaient à établir plusieurs types de faux documents, tels des documents de parcelles, avant de procéder à leur vente.

Les investigations menées, en collaboration avec la population, ont permis de mettre aux arrêts dix (10) présumés délinquants. Les enquêteurs ont pu saisir entre leurs mains près de six cent (600) documents composés, entre autres, de faux extraits de naissance et de cartes d’identité, de cachets contrefaits, de faux timbres, d’attestations et fiches d’attribution de parcelles, de dossiers de mutation de parcelles, d’imprimés de plan cadastral. Deux (02) ordinateurs portables, une (01) photocopieuse et un scanner font également partie du butin saisi.

La Police Nationale renouvelle sa reconnaissance à l’ensemble des populations qui œuvrent à ses côtés pour combattre l’insécurité. Elle les invite à dénoncer tout cas suspect aux numéros verts mis à leur disposition : 17, 16 et 1010.

La Police Nationale, une force publique au service des citoyens !

(Apr)

