Ferkessédougou: premier ministre compati à la douleur des victimes du grave accident survenu

Des scènes horribles d’accident se produisent ces jours ci. Pas plus grand tard qu’hier, un terrible accident de la circulation s’était produit. Au moins 20 morts dans une collision entre un car de transport et un camion remorque sur l’axe Ferke-Ouangolo en Côte d’ivoire. L’accident à eu lieu dans la nuit de mercredi à ce jeudi 1er avril 2021.

Le Premier Ministre, Patrick Achi s’est rendu au chevet des victimes, sa réaction.

« Un drame terrible s’est produit en pleine nuit, pour les passagers d’un bus entré en collision avec un camion-remorque. Aux familles des victimes décédées, nous avons présenté aujourd’hui, au nom de SEM le Président de la République Alassane Ouattara, les condoléances éplorées de la Nation et ses prières les plus sincères.

Aux blessés soignés avec dévouement par les personnels de l’hôpital de Ferké, ainsi qu’à ceux transférés à Bouaké, nous avons témoigné de notre compassion la plus profonde.

Nous voulons saluer la réactivité de nos pompiers, agents de santé et forces de sécurité dans la gestion de ce drame.

Nous voulons enfin rappeler à chacune et chacun d’entre nous à quel point l’attention aux autres et le respect du code de la route sont absolument essentiels : ils nous protègent comme ils protègent tous nos compatriotes,» .

Sapel MONE

