Fonction publique: ouverture des concours directe depuis plus de 3 semaines

Le ministère de la fonction publique à ouvert depuis plus de 3 semaines des concours directe et professionnel dans nombreux domaines. A savoir le concours d’instituteurs adjoint, de professeur de lycée et collèges, concours d’entrée à l’école de douane, concours d’ENA etc.

Voici tous les concours que vous pouvez passer selon le diplôme que vous avez. Et pour plus de précision sur le concours de votre choix n’oubliez pas de laisser votre question ou aller visiter le site de la fonction publique.

BEPC : concours de la fonction publique; INF (Institut National de Formation Sociale) ; CAFOP IA ; Maître ou maîtresse adjoint d’éducation permanente ( concours direct ), Adjoint administratif (concours direct ), Agent technique d’imprimerie (concours direct), , Aide-soignant CONCOURS DE L’ARMÉE : Concours de la police, GENDARMERIE, EAUX FORÊTS, EFA ( École des forces armées ; ENSOA ; Agent de police de navigation, des pêche et des ports (concours direct), Agent d’encadrement de la douane (concours direct), Agent servant ( pompier civil) ( concours direct) ; garde pénitentiaire.

BAC : LES CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE INFAS ; ENA cycle moyens ; INSAAC ; INFJ ; Secrétaire assistant de direction ( c. Direct), Maître d’éducation physique et sportive ( c. Direct), Maître d’éducation permanente ( c. Direct), Secrétaire assistant comptable ( c. Direct)… CONCOURS DE L’ARMÉE : Concours de la police (officier) ; EAUX FORÊTS ; EFA (École des forces armées.

LICENCE : les concours de la fonction publique ; ENS : ÉDUCATEUR ( collège et lycée), Professeur de collège ; douane ; impôts ; trésors ; ENA cycle moyens supérieur ; EFA ; INSAAC ; INFJ ; EFA, Concours de police avec la maîtrise (commissaire)

MASTER : concours de la fonction publique ; ENS : Professeur de lycée ; ENA cycle supérieur ; INFJ (Magistrat, greffier ) ; douane ; trésors ; impôts ; INDAAC ; CAPA (Avocat) ; ENSOA, INPNET

DOCTORAT : Recruter en tant qu’enseignant chercheur, services techniques auprès des ministères, conseiller spécialisé dans son domaine de compétences… Pour toute information complémentaire, veuillez prendre contact avec les inspecteurs d’orientation psychologues dans les CIO ou en établissement collèges et lycées.

