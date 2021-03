Ghana: Dans sa tentative de rattraper son infidèle époux, une femme périt dans un accident

L’histoire incroyable se passe au Ghana. Une femme qui roulait à vive allure dans le but d’aller surprendre son mari avec son amante est morte dans un accident.

Dans sa tentative de rattraper son infidèle époux, elle a démarrée sa voiture en trombe pour trouver son mari à ce lieu en vue de le confondre. Hélas elle n’arrivera jamais à destination. Elle périt malheureusement dans un violent crash au volant de sa voiture.

En effet, cette affaire d’amant et d’amante dans certains couples devient de plus en plus monnaie courante et fait le buzz en ce moment sur les réseaux sociaux.

En côte d’Ivoire, pour cette même histoire d’amant il y a eu certaines femmes qui ont étés chassées de leurs foyers à cause d’un commentaire sur les réseaux sociaux, d’autres ont vu leur mariage être annulé.

En tout cas, cette affaire a pris une autre tournure et cela va occasionner assez de désastres si on y fait pas attention.

Que Dieu nous donne la bonne compréhension.

Les choses des amants et amantes, est-ce qu’on va s’en sortir ?

actualiteivoire.info

Comments

comments