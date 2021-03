Grave accident sur la route de Bassam bilan 4 victimes dont 1 décès

Le jeudi 04 mars 2021, un événement dramatique et horrible a plongé une famille dans le deuil. Un terrible accident survenu sur l’ancienne route de Bassam a fait un mort et des blessés graves.

Les accidents de la circulation deviennent de plus en plus monnaie courante sur nos routes. Ce jeudi encore, un funeste et horrible événement a eu lieu sur l’ancienne route de Bassam. En effet, un terrible accident a ôté la vie à un jeune homme tout en faisant trois autres victimes. Selon les informations qui nous parviennent grâce à la page de la POLICE SECOURS, l’accident aurait eu lieu aux environ de 13 heures et les victimes étaient un groupe de quatre jeunes hommes à bord d’une voiture de marque Peugeot.

Les quatre individus avaient quitté la ville d’Abidjan et se dirigeaient vers la ville de Bonoua. Les individus roulaient à vive allure sur ladite voie. Alors que les individus manœuvraient pour rejoindre l’autre voie de déviation à cause des travaux en cours sur cette voie, un tragique destin s’abattait sur eux. Contre toutes attentes, tout a viré au drame. La voiture des jeunes hommes est allée percuter les garde-fous qui se trouvaient en face d’eux et qui servent à diviser la voie en deux pour la déviation.

Pour l’heure, nulle ne connais exactement la cause de cet horrible accident. Toutefois, les conséquences sont dramatiques. Le jeune homme qui se tenait à la tête du véhicule, bien évidemment au volant, a perdu la vie sur le coup à cause du choc violent survenu pendant l’accident. Ces compagnons ont heureusement eu la vie saine et sauve. Cependant, ils présentaient de sérieuses blessures et ont été évacués au CHR de la ville de Bassam par le GSPM qui sont arrivés sur les lieux.

operanews

Comments

comments