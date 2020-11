Histoire vraie: “Dieu passe souvent par des humiliations avant de te mettre à la lumière” (CAMILLE MAKOSSO )

L’histoire se déroule à N’DOTRÉ un quartier de la commune d’Abobo à Abidjan.

C’était en janvier 2020. SAFIATOU COULIBALY, plus connue sur le pseudo de AÏCHA est orpheline de père. Sa mère ne faisant rien, AÏCHA est celle qui se balade pour vendre des chaussures afin de subvenir à quelques charges de la maison.

Elle faisait partir d’un groupe de tontine organisée par les jeunes filles du quartier. Le tour de la réception de l’argent arrive sur AÏCHA, toutes les autres membres de la dite tontine ont payé ce qu’elles devaient sauf SITA FITINI l’une des membres du groupe qui refusait catégoriquement de payer sa dette de 1000 FCFA. Alors AÏCHA se rend chez cette dernière afin qu’elle lui reverse ce qu’elle lui devait de droit. Mais cela n’a pas été du goût de SITA FITINI qui tabasse copieusement en défigurant AÏCHA comme nous avons tous vus sur les réseaux sociaux. Cette vidéo d’humiliation a été partagée par le copain et père de l’enfant de AÏCHA qui pour se venger de la mère de son fils de 3ans a décidé de partager cette vidéo après 11 mois, parcequ’elle aurait refusé de revenir avec lui.

C’est dans cette terrible douleur que le GÉNÉRAL CAMILLE MAKOSSO qui après avoir vu la vidéo a retrouvé AÏCHA et lui a demandé de tout pardonner, avant de l’inviter dans un magasin ou il fait relooké AÏCHA en vêtements. Ensuite il l’invite au restaurant et enfin il lui remet la somme de 1million de francs cfa en espèces à AÏCHA afin qu’elle puisse se trouver un magasin.

Comme quoi Dieu passe souvent par des humiliations avant de te mettre à la lumière.

Abou Dallas.

