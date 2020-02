Il découvre que l’élève qu’il élève est le vrai père de ses enfants

Bernard résidant a Buyo dans le sud-ouest de la Côte d’Ivoire vit surement des jours douloureux. Ayant reçu sur son toit depuis plus de 5 ans Innocent, un jeune lycéen, il vient de découvrir que ce dernier est le vrai père de ses enfants.

Cela fait déjà plusieurs années que la famille de K.Y Bernard l’exhorte à plus de vigilance envers son épouse Emmanuela. En effet la famille aurait remarqué de flagrantes ressemblances entre certains de ses enfants et des voisins du quartier. Mais K.Y Bernard pieux de son état a toujours pris la défense de sa femme dont il revendiquait une forte crainte de Dieu. Il ne manquait pas de lui témoigner une forte confiance. Celle ci le lui rendra « si bien ».

En effet le dimanche 14 Décembre 2014, comme d’habitude, K.Y Bernard qui est l’un des responsables d’une église évangélique quitte tôt la maison pour le temple, en vue de préparer le culte avec son pasteur. Il est prévu que sa femme Emmanuela et ses enfants le rejoignent plus tard pour le culte qui debute à 9h00. Les enfants de K.Y Bernard arrivent effectivement dans le temple du seigneur peu avant le début du culte. Mais Il manque à l’appel leur mère ainsi qu’Innocent le protégé du couple. Au dires des enfants la maîtresse de maison aurait prétendu rendre visite à un nouveau fidèle pour l’amener à l’église. Elle serait donc accompagnée au domicile de ce dernier par Innocent.

Mais comme le hasard fait souvent bien les choses, le pasteur rappelle à son collaborateur qu’il doit faire le bilan et verser l’argent cotisé par les membres de l’église pour l’achat de matériels de construction de la clôture du temple. C’est ainsi que le quinquagénaire sort précipitamment, enfourche sa mobylette et se dirige vers son domicile situé au centre-ville.

Une fois chez lui, Bernard trouve la porte de la maison entrebâillée. Croyant avoir affaire à un voleur, il part immédiatement solliciter l’aide de ses voisins. Ces derniers, munis de gourdins et de machettes arrivent et sont prêts à en découdre avec le visiteur insolite.

Le maître des lieux pousse la porte discrètement, s’introduit dans la maison. Mais son regard est attiré par la lumière qui s’échappe de la chambre des enfants. Muni de sa machette, il avance doucement et pousse la porte, prêt à frapper de toutes ses forces. Et là, surprise ! Sa femme et l’élève qu’il héberge en pleine partie de jambes en l’air ! Ils sont tellement inspirés qu’ils ne l’ont même pas vu arriver.

Le vieil homme se retire et va s’effondrer dans les fauteuils au salon. Cependant, sa réaction suscite la curiosité des voisins qu’il avait alertés. Ces derniers à leur tour s’introduisent dans la chambre et tombent sur la scène.

Ce sont leurs cris qui tirent les amants du petit nuage sur lequel ils étaient perchés. La femme adultère sort toute nue de la chambre et prend la fuite pendant qu’Innocent, honteux, se couvre la tête comme une autruche.

Les voisins sont tellement révoltés qu’ils veulent lyncher le jeune homme. Mais ce dernier clame son innocence et accuse sa tutrice de le harceler tout le temps.

« Je vais vous dire toute la vérité, si vous ne me tuez pas. C’est tantie qui a provoqué tout ça. Elle dit qu’elle veut encore faire un enfant et que si je refuse, elle va rapporter des choses à tonton pour me chasser d’ici. C’est pour quoi j’ai pris peur et j’ai fait », confesse-t-il. Le vieil homme lisant entre les lignes lui demande alors s’il a quelque chose à voir dans la naissance de ses précédents enfants. « Oui, c’est moi qui ai engrossé tantie ; je suis le vrai papa des jumeaux ».

A cette révélation, c’est la consternation totale. Et dire que ce jeune homme vit avec ce couple depuis maintenant 5 ans et que l’homme et sa femme avaient fini par l’accepter comme leur fils aîné. Selon des voisins, cette affaire confirme les soupçons d’infidélité qui pesaient déjà sur Emmanuela avant même l’arrivée d’Innocent dans leur maison.

N’eut été l’intervention du mari cocu lui-même qui a préféré laisser à Dieu le soin de récompenser Innocent pour son ingratitude, cet élève aurait passé un très mauvais quart d’heure.

Se souvenant de la mise en garde de sa famille, K.Y Bernard remet en cause sa paternité vis à vis de l’ensemble de sa progéniture.

