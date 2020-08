Insolite: il se fracture le pénis en plein ébat

Avoir des rapports sexuels avec sa conjointe, quoi de plus normal, mais il faut le faire avec la manière, pour ne pas se retrouver à l’hôpital comme Sean Mardsen. En effet, cet homme, en plein ébat sexuel sans doute torride avec sa petite copine, a entendu un son qui lui a glacé les veines. Puis une douleur atroce le tient, au niveau des reins et son pénis s’est immédiatement gorgé de sang. « Je l’ai attrapé et il a juste grandi et grandi. Je ne pensais pas que ça allait s’arrêter. Cela a atteint la taille d’une bouteille de vin. Cela échappait à mon contrôle et m’a fait peur », a relaté Sean.

Paniqué, le couple s’est rendu immédiatement à l’hôpital, car la douleur devenait trop insupportable. « La douleur était hors de l’échelle. C’était vraiment insupportable. Elle est venue par vagues. Je savais que je devais aller à l’hôpital », a-t-il expliqué. Rapidement pris en charge, les chirurgiens lui administrent une bonne dose de morphine et le passent au bloc pour une intervention chirurgicale. Le diagnostic fait état d’une fracture du pénis en deux avec déchirure de l’urètre.

Gardé en observation toute la nuit, les médecins lui placent un cathéter pour qu’il puisse aller aux toilettes normalement. Son pénis est enveloppé dans des bandelettes et une attelle en plastique est posée de chaque côté, a rapporté latribunedunet. Se sentant coupable de cet incident insolite, la compagne de Sean, Louise, s’est dite à la fois traumatisée et étonnée. « C’était extrêmement traumatisant et il a vraiment lutté. Je ne pensais même pas que c’était possible qu’un pénis se fracture. Je me sentais tellement mal à ce sujet », a-t-elle confié.

Heureusement pour Sean, les médecins l’ont rassuré, qu’il ne court aucun danger, et que ce malheureux événement n’aura aucune conséquence sur sa santé sexuelle. Et comme l’expérience éduque, l’homme a promis faire plus attention lors de ses prochaines parties de jambe en l’air.

