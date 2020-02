Insolite : Une belle-mère persuade une femme de se livrer à une affaire d’adultère après que son fils a échoué

Un mari philandérisant néglige sa femme et ses enfants après avoir eu une liaison illicite avec une autre femme

Une épouse découvre l’affaire de son mari et s’approche de sa belle-mère

La belle-mère encourage de façon choquante la femme de son fils à chercher un autre homme pour satisfaire ses besoins financiers et physiques depuis qu’elle a été négligée

Un homme courageux a subi le choc de sa vie quand il a découvert que sa femme couchait son oncle après être tombé sur des SMS romantiques entre les deux dans le téléphone de sa femme. Plus étonnant encore, l’épouse qui a fait le lit a quitté la cour sous le choc après avoir révélé que la mère de son mari était celle qui lui avait donné la permission de distribuer les «biens» de son fils à son oncle. Les détails désagréables des manigances du couple marié adultère ont été révélés après que Spiwe Gonora a traîné son ex-mari, Walter Mudiswa, devant les tribunaux pour de prétendus abus physiques et a demandé une ordonnance de protection contre lui. S’exprimant devant le magistrat Mildred Matuvi, Gonora a déclaré:

Mon mari est violent – physiquement et émotionnellement et tout ce qu’il sait, c’est me harceler et il est coureur de jupons.

Nous avons porté l’affaire à sa mère et elle m’a dit que je pouvais chercher un autre homme pour me satisfaire avec mes besoins et m’aider avec d’autres problèmes qui devaient être traités par une figure masculine.

Ma belle-mère l’a approuvée parce qu’elle était sensible à ma situation de femme.

Je suis le seul qui s’occupe de nos trois enfants, des loyers et de tout le reste; tout ce qu’il sait faire, c’est rentrer à la maison m’insulter avec des mots durs et me battre.

Dans sa réponse, un Mudiswa désemparé n’a pas réfuté les allégations portées contre lui mais a fustigé sa femme pour avoir entraîné sa mère dans ses manigances de saut de lit.

Ma réaction était par jalousie en tant que mari; les messages que j’ai vu dans le téléphone de ma femme avec mon oncle m’ont choqué.

Le président de la magistrature a accordé une ordonnance de protection en faveur de Gonora, déclarant que le mari ne devrait pas abuser physiquement de la première.

