Jacqueville: un incendie au marché municipal a touché une dizaine de magasins ce Samedi

Un incendie s’est déclaré au marché municipal de la ville de Jacqueville ce samedi 25 septembre 2021 aux environs de 5h30. L’incendie qui a débuté à partir d’un petit magasin de friperie puis s’est rapidement propagé vers les autres magasins situés à proximité de celui-ci pour finalement toucher une dizaine de magasins.

Les commerçants sur place pris de panique ont essayé de canaliser les flammes mais se sont ensuite résolu à faire appel aux agents de la mairie et certains jeunes aux alentours formant ainsi une équipe plus solide et fournie qui a fini par vaincre les flammes sauvant ainsi le marché d’une destruction certaine.

Le Maire Joachim Beugré, étant informé de la situation a fait appel aux sapeurs-pompiers basés à Dabou pour faire un constat et vérifier que tout danger était écarté en félicitant sur place la bravoure de ces “héros du jour” et promettant de prendre des mesures urgentes pour mieux sécuriser le marché de Jacqueville.

