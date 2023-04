«Je peux épouser un homme de plus de 60 ans», annonce une actrice de Nollywood

Dans une récente interview avec The Sun, l’actrice de Nollywood, Linda John a déclaré qu’elle préférait les mariages plus anciens parce que l’expérience lui a appris qu’ils durent plus longtemps que les plus jeunes.

«En matière de mariage, l’âge n’est qu’un chiffre. J’ai vu des mariages plus jeunes se rompre en moins d’un an et j’ai vu des mariages plus anciens durer plus longtemps.

Alors, oui, je peux épouser quelqu’un de plus de 60 ans qui est mature dans l’âme, gentil et sensible. Quand le cœur bat dans la bonne direction, tout se met en place», a déclaré l’actrice Linda John.

L’actrice a raconté comment elle s’était retirée d’un rôle au cinéma parce que le réalisateur s’était entendu avec la maquilleuse, costumière et directrice de production pour la frustrer sur le plateau parce qu’elle refusait de coucher avec lui.

«Le complot était trop important pour que je me retire plus tard du travail. Je n’avais même pas d’argent pour le transport pour retourner à ma base. J’ai dû appeler mon frère aîné pour envoyer de l’argent», se souvient-elle.