« J’étais une femme amoureuse », Eunice Zunon évoque son idylle avec Ténor

Au cœur de la polémique depuis sa bagarre avec le rappeur camerounais Ténor, l’humoriste ivoirienne Eunice Zunon est revenue sur leur histoire d’amour dans un direct sur sa page Facebook dimanche dernier.

Après quelques jours de silence sur leur embrouille, Eunice Zunon a confirmé sa séparation avec Ténor. « Aujourd’hui, je vous annonce que j’ai tourné la page définitivement. Et je vous le dis, sans haine. J’ai tourné la page sans haine, j’ai lavé ma main, j’ai appris la leçon. Et je pense que je grandis. J’ai 25 ans (…) », a lâché Eunice Zunon alors qu’elle donnait sa part de vérité sur sa bagarre avec son désormais Ex compagnon.

Eunice Zunon, confie qu’elle était juste amoureuse de Ténor. « Vous savez que j’étais une femme amoureuse, une femme qui pouvait exprimer son ras-le-bol mais pas pour faire du mal« , a-t-elle indiqué. Elle reconnait avoir aimé au delà du réel le rappeur. «Ce que vous devez retenir, deux personnes se sont aimées, ou si vous voulez, une personne a trop aimé une personne et aujourd’hui, c’est terminé. On a décidé de passer à autre chose, en tout cas, moi, je suis passée à autre chose. J’ai horreur de l’ingratitude», a-t-elle reconnu.A en croire Eunice Zunon, depuis l’histoire de la bagarre, non seulement elle n’a plus aucun contact avec Ténor et encore moins avec ses collaborateurs mais aussi elle n’a pas porté plainte contre son ex compagnon comme distllé sur les réseaux sociaux.

