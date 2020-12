kazakhstan/Insolite: une poupée sexuelle marié avec un culturiste

L’union de Yuri Tolochko et Margo aurait pu ressembler à n’importe quelle autre : la robe blanche, les alliances, l’ouverture de bal romantique… Tout était rassemblé pour célébrer un mariage des plus traditionnels, à un détail près. La mariée est une poupée sexuelle.

Cela n’a pas empêché ce bodybuilder du Kazakhstan d’inviter ses proches à la cérémonie. En réalité, cela fait des mois que Yuri Tolochko documente son histoire d’amour avec celle qu’il appelle Margo sur les réseaux sociaux.

Selon les informations du New-York Post, il affirme avoir rencontré sa compagne de plastique depuis plus d’un an et demi, dans une boîte de nuit où il l’a «sauvée d’une attention indésirable».

Ayant fait sa demande en décembre 2019, le culturiste indique que le mariage aurait dû avoir lieu en mars dernier. Mais la pandémie de coronavirus a contrecarré ses plans. L’union a d’ailleurs été une nouvelle fois reportée après que Yuri Tolochko a été agressé lors d’un rassemblement transgenre dans la ville d’Almaty, le 31 octobre.

Mais ces atypiques tourtereaux ont finalement pu se dire oui et, sur les photos, le marié apparaît, radieux, au côté de son épouse un peu figée. Sur son compte Instagram, Yuri Tolochko n’hésite pas à donner les clés de son bonheur conjugal. Il affirme ainsi : «Avec le temps et l’expérience, Margo et moi avons réalisé qu’il fallait plus que des mots pour avoir une conversation. Les couples doivent moins parler et se connecter davantage».

Conquis par celle qui est «capable de ce que les autres ne sont pas capables de faire», le bodybuilder a légendé les images de son mariage d’un mystérieux et prometteur «A suivre».

Ivoirematin

Comments

comments