Korhogo: l’agence BOA annonce l’ouverture de ses nouveaux locaux

Les nouveaux locaux de l’agence Bank of Africa, ouverts depuis quelques mois à Korhogo, ont été officiellement inaugurés.

Le premier bâtiment de la BOA à Korhogo a ouvert ses portes le 1er décembre 2009, a rappelé le directeur du réseau de la banque, Thierry Koffi, expliquant que sa délocalisation visait à mieux répondre aux normes de sécurité et à offrir une meilleure qualité de services à la clientèle.

L’implantation de la banque à Korhogo s’inscrit dans la politique d’extension qui vise à répondre aux attentes de la clientèle et des prospects de la région du Poro, frontalière du Mali et du Burkina Faso. Il s’agissait également d’être parmi les acteurs financiers et bancaires importants de la région pour y contribuer à la bancarisation tout en étant proche et à l’écoute de la clientèle.

La BOA-Côte d’Ivoire est une banque commerciale créée en janvier 1996. Elle dispose d’une quarantaine d’agences à travers le pays, de deux centres d’affaires et d’une fondation qui œuvre dans le domaine de la santé.

