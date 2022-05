Le Burkina Faso lance l’opération «mana-mana» pour l’assainissement des villes

Au Burkina Faso, le gouvernement a lancé dans plusieurs villes l’opération « mana-mana » pour rendre la ville propre. Il s’agit pour les autorités de la transition de remettre au goût du jour une pratique qui avait cours durant la révolution sankariste et qui consistait à mobiliser les populations autour des travaux d’intérêt commun, surtout l’assainissement des quartiers et villes.

À Ouagadougou, c’est le chef du gouvernement qui a procédé au lancement des travaux, en compagnie de nombreux membres du gouvernement. Pelles, râteaux, balais ou brouettes entre les mains, des habitants ont procédé pendant deux heures au nettoyage d’un espace transformé en décharges publiques, au cœur de la capitale.

« Nous voulons que les Burkinabè renouent avec cette bonne pratique pour débarrasser notre environnement de ses nombreux déchets. Plus que jamais, l’urgence de mener cette opération s’impose car, aujourd’hui plus qu’hier, la croissance démographique s’est accompagnée d’une production importante de déchets », souligne Albert Ouédraogo, le chef du gouvernement.

Pour l’occasion, Sylvie Kanko, vice-présidente du Mouvement de réflexion et d’action pour le Faso, a mobilisé ses camarades. Elle entend poursuivre l’action dans les jours à venir : « Nous allons cibler les lieux publics où il y a beaucoup de monde. Non seulement on sensibilise, mais on est en action en même temps. Je crois que ce n’est qu’à ce prix-là que nous pouvons gagner dans cette bataille. »

Selon le gouvernement, « l’opération mana-mana » se déroulera chaque dernier samedi du mois. Karidiatou Dao souhaite, elle, que chaque famille en fasse autant une fois par semaine, pour le bien-être de tous : « Il serait bon que chacun de nous, en tant que citoyens, nous puissions le faire, chaque samedi, chez nous, à la maison ».

Cette opération sera accompagnée par des actions de sensibilisation sur la gestion des ordures, selon le chef du gouvernement.

