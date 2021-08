le jeune comédien Ulrich Assomou atteint par la folie

Une vidéo du jeune Ulrich Assomou fait le tour de la toile. Le jeune formé par le vloggeur Steve Fah serait devenu fou. Dans ladite vidéo, le jeune comédien débrayé dans un short rouge, torse nu, fait la poubelle. Il fouille dans les déchets, court dans la rue ou s’assoit au beau milieu de la route sous le regard étonné des passants.

“Que lui-arrive-il ? S’agit-il d’un buzz ?”, se demandent les internautes qui ont pris goût aux comédies que Ulrich Assomou produit sur les réseaux sociaux. Chacun y va de son commentaire.

Pour les uns , il s’agit probablement d’un buzz que le jeune a orchestré pour gagner plus de followers et pour d’autres, sa folie serait la conséquence des pratiques mystiques qu’il a eu à faire pour gagner en notoriété et avoir du succès.

Depuis le 7 Août dernier, ses 10 000 abonnés n’ont pas des nouvelles de lui. Aucune publication sur sa page facebook d’ici là. Sa dernière sortie est celle qu’il a fait sur l’affaire Diffo, Tik Dengue et Raissa Quency. Depuis rien! Ses abonnés espèrent vraiment qu’il s’agit d’un buzz et non d’une vraie folie dont souffre le jeune comédien.

