Les internautes pressent les autorités ivoiriennes par rapport à la jeune pharmacienne de 23 ans

De fortes pressions sont exercées par des Internautes, sur les autorités ivoiriennes, à propos de la jeune pharmacienne de 23 ans, dont les images de la soutenance continuent de faire le buzz.

Et c’est André Silver Konan, avec sa page Facebook d’environ 500 000 fans qui vient de s’y mettre. “En fait, je suis assis sur mon tabouret, en train d’attendre de voir le premier (ou la première) parmi les ministres chargé(e)s de la jeunesse, de l’enseignement (ou de l’éducation), de la femme ou de je ne sais quel autre domaine ; qui va recevoir notre jeune pharmacienne, Amah Olivia Fernande N’Goran, 23 ans, qui vient de décrocher son doctorat en pharmacie avec brio”, a-t-il écrit.

“Je répète : je suis assis sur mon tabouret de promotion des valeurs et des modèles, pour cette société rongée par un mal profond, et j’attends de voir si ils ou elles oseront. Pour une fois…”, a indiqué le journaliste-écrivain et éveilleur de consciences.

Un autre journaliste, mais enseignant a abondé dans son sens. “Oui, je suis fier d’être pessimiste pour le pays. Prévoir une suite chaotique ou une défaite, ce n’est pas l’espérer; c’est juste s’en prémunir”, a souligné Dr Kevin Boumy.

Rappelant que “Dougoutigui est porté en triomphe même par des autorités, alors que la jeune fille de 23 ans, titulaire d’un Doctorat, est dans l’effacement. A voir simplement des traitements humiliants et déshumanisants qu’on fait subir aux Profs d’université, au sommet de la pyramide du savoir et de l’excellence, avec la complicité active ou passive de tous, quand les loubards sont choyés, on comprend tout de suite ce qu’on veut pour notre pays…”

Un autre internaute rappelle que pour des choses n’appelant pas trop au travail de la réflexion, il y a “tapis rouge gouvernementale, une compagnie de téléphonie, l’émission C’ midi”, etc.

Agée de 23 ans, orpheline de père, Dr Amah, Olivia Fernande N’Goran défraie la chronique depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux. En effet, le jeudi 3 décembre, la jeune femme a soutenu sa thèse de doctorat en pharmacie et s’en est sortie avec la mention très honorable. Faisant d’elle la plus jeune pharmacienne du pays.

