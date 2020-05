Les usines Wax et Vlisco fermées aux Pays-Bas et au Ghana

Le fabricant de pagnes Wax hollandais Vlisco, basé à la localité de Helmond dans le sud des Pays-Bas est à l’arrêt depuis le 6 avril dernier. L’usine devrait rouvrir ses portes aux alentours du 20 mai après un arrêt forcé de travail d’au moins sept semaines dû à l’épidémie de covid-19 qui frappe la planète.

Cet arrêt de travail est la conséquence des mesures de confinement prises en Afrique de l’ouest et centrale, où se trouve les plus grands marchés de pagnes wax. Ces mesures de confinement qui ont occasionné les fermetures des frontières, des magasins et de certains marchés, ont fini par fortement impacté sur les productions et les ventes de textiles.

Vlisco a aussi annoncé la fermeture de son usine au Ghana durant deux semaines.

Les 522 employés en poste à Helmond perçoivent tout de même leurs salaires malgré la fermeture. Seuls 57 travailleurs intérimaires embauchés avant la crise covid-19 ont perdu leurs emplois.

L’entreprise a entamé des discussions avec les banques et le gouvernement néerlandais pour des appuis financiers. La direction a bon espoir que les appuis soient accordés.

En 2019, Vlisco a réalisé un bénéfice brut de 35,5 millions d’euros pour un chiffre d’affaires de 243 millions d’euros. Les résultats de l’année en cours fortement impactés par la crise covid-19 pourront être décevants.

Avec connectionivoirienne

