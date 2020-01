Mexique: un élève de 11 ans abat son enseignante de 50 ans

Les responsables et les élèves d’une école située à Torreon dans l’État de Coahuila au nord du Mexique sont encore sous le choc après le drame qui est récemment survenu dans l’enceinte de l’établissement. A en croire les médias locaux, un élève de 11 ans a abattu son enseignante de 50 ans avant de blesser cinq autres de ses camarades.

Alertés, les éléments de la police locale arrivés sur les lieux ont découvert deux pistolets. C’est certainement avec l’une de ces armes que le suspect aurait commis son forfait. L’adolescent avait parfaitement préparé son coup. Le petit ado avait demandé d’aller aux toilettes.

La permission lui ayant été accordée, il ne reviendra pas dans la salle de classe et entendra que l’enseignante vienne le chercher après avoir attendu de longues minutes. Lorsque l’enseignante s’est rendue dans la salle des toilettes, elle découvre que le jeune homme a changé de vêtements et tient un pistolet à la main. Une fusillade va alors éclater au cours de laquelle il abat l’enseignante de 50 ans et blesse cinq de ses camarades et un autre professeur. Si deux victimes se trouvent dans un état critique, les trois autres elles, ne devraient pas avoir de mal à s’en sortir.

Un drame d’une rare violence qui a profondément troublé le quotidien de ces jeunes élèves d’une école qui ne prédestinait pas à vivre un tel événement.

Pour l’heure, le mobile de l’attaque n’a pas été révélé. Miguel Angel Riquelme le gouverneur de la région, interrogé à ce sujet, a laissé entendre qu’un jeu vidéo pourrait être derrière les idées morbides du jeune homme. Intitulé Natural Selection, ce jeu qui est sorti en 2002, semble avoir eu un gros impact sur la vie du jeune garçon.

Le jeune adolescent qui avait d’excellentes notes souffrait probablement de quelques troubles liés à la perte de sa mère, survenue quelques années auparavant. Le jeune ado était sans doute instable psychologiquement.

