Miss Côte d’Ivoire 2020 : Sultan Le transitaire aux internautes aigris

Sultan Le transitaire s’est adressé à ses détracteurs suite à l’élection de le Miss Côte d’Ivoire 2020 .

« Je ne suis en aucun cas embrouillé, Moi je sais déjà c’est ma copine et on a enduré des années ensemble dans la joie comme dans l’amertume alors pour un simple titre elle n’osera jamais me Gbra (m’abandonner) parce-que c’est l’amour, et l’amour ça se vit, l’amour c’est jusqu’à la gare.Et aussi je profite pour dire à mes proches que les photos et les vidéos qui circulent partout sur la toile (Facebook) je ne suis en aucun cas à la tête de ce chantage ça pourrait être le travail des jaloux””Merci.. Une fois de plus félicitations à toi mon bb, Ma raison de vivre Marilyn, que Dieu t’accompagne dans cet honorable et valeureux titre..”’ a-t-il déclaré.

Sapel Mone

