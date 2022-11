Miss ivoire culture : 20 candidates retenues pour la finale le 17 décembre 2022

La finale de l’édition 2022 du concours miss ivoire culture aura lieu le 17 décembre 2022 à Abidjan. Pour cette année, vingt (20) candidates âgées de plus de dix-huit (18) ans, sont en lice pour s’adjuger la couronne.

L’édition 2022 du concours miss ivoire culture est prévue pour le 17 décembre 2022 a annoncé la présidente Mauricette Kouassi, lors d’une conférence de presse le 22 novembre 2022 au siège de l’Unesco à Abidjan. Cette conférence de presse a vu la participation Carmen Koffi, représentante du ministère de la culture et de la francophonie et Kamara Maïmouna, représentante du représentant résident de l’Unesco, Omar Diop.

Miss Ivoire Culture est un concours de beauté atypique qui met en exergue le patrimoine culturel de Côte d’Ivoire

Cette année, vingt (20) jeunes filles ont été retenues lors des différentes présélections dans les différentes régions de Côte d’Ivoire. « Miss Ivoire Culture est un concours de beauté atypique qui met en exergue le patrimoine culturel de Côte d’Ivoire. L’idée est de lancer ce concours part d’un constat que nous observés dans notre société. En effet, nous savons tous, sans ignorer que les valeurs rattachées à nos traditions n’ont plus pignon sur rue car la dépravation des mœurs a atteint un niveau des plus inquiétants dans notre pays » a justifié Mauricette Kouassi.

Une belle femme, c’est celle qui comprend sa langue maternelle, maitrise les us et coutumes de chez elle

De plus, le concours miss ivoire culture est une lucarne pour promouvoir la culture ivoirienne sur les plans culinaires, esthétique et langagière. En effet, selon la présidente du concours miss ivoire culture, les candidates doivent pouvoir s’exprimer dans leur langue maternelle. « Pour nous, une belle femme, c’est celle qui comprend sa langue maternelle, maitrise les us et coutumes de chez elle. Et la cerise sur le gâteau, elle a une maitrise parfaite de la cuisine de sa région d’origine. Voici ainsi décrite Miss Ivoire Culture » a conclu Mauricette Kouassi.

A sa suite, la représentante du représentant résident de l’Unesco en Côte d’Ivoire, Maïmouna Kamara a félicité les organisateurs de ce concours. La représentante du ministère de la culture et de la francophonie, Carmen Koffi, a pour sa part, réitéré la volonté de l’instance gouvernementale d’accompagner Mauricette Kouassi et son équipe.

