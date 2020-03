Mohamed Mashali : le docteur des pauvres

Égyptien Mohamed Mashali , “Docteur des pauvres” diplômé de la faculté de médecine en 1967…

Mohammed Mashali a traité les pauvres pendant 50 ans gratuitement dans sa clinique à Tanta et leur donne même de l’argent pour acheter des médicaments et ne prend que 10 livres (moins d’un dollar) en échange d’un dépistage pour les patients financièrement capables. Des centaines de patients font la queue chaque jour devant sa modeste clinique et le Dr Mohammed travaille 10 heures par jour de 9 h à 19 h pour traiter le plus grand nombre de personnes. Mohammed Mashali ne possède pas de voiture ou même d’un téléphone portable et il va de son domicile à la clinique à pied, même s’il a 80 ans, Même quand l’un des riches gens du Golfe a entendu parler de son histoire, il a fait don de 20 000 $ et lui a donné une voiture qu’il a dû payer pour cela, mais un an plus tard, le philanthrope a découvert à son retour en Egypte que il a distribué de l’argent à ses pauvres patients et a vendu la voiture pour acheter des appareils d’analyse pour analyser ses patients gratuitement. Mohammed Mashali dit: J’ai découvert après mon diplôme que mon père a sacrifié les coûts de son traitement pour faire de moi un médecin. J’ai promis à Allah de ne pas prendre un sou aux pauvres ou inexistants.

