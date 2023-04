Mourinho répond à Cassano : «Tu as 40 ans et j’en ai 60, mais parfois…»

«A Madrid, on se souvient de lui pour son manteau de fourrure. Avec la Roma, il a remporté une Supercoupe sans jouer, à l’Inter, il n’a même pas remporté la Coupe de Lombardie», a rappelé Special One.

José Mourinho a de nouveau répondu aux critiques d’Antonio Cassano sur lui-même et sur l’équipe giallorosso après le triomphe 1-0 de l’AS Roma sur Turin en Serie A.

«Chacun est libre d’avoir ses préférences et de faire des critiques. Mais quand tu parles des autres, comme Antonio, les choses sont différentes : tu t’amuses, les autres travaillent sérieusement. S’ils critiquent Roma ou moi, je m’en fiche, ils sont Cassano a joué pour la Roma, l’Inter et le Real : à Madrid on se souvient de lui pour son manteau de fourrure, avec la Roma il a gagné une Supercoupe sans jouer, à l’Inter il n’a même pas gagné la Coupe de Lombardie que j’ai gagnée avec l’Inter, le Real Madrid et la Roma. Il a peut-être un problème avec moi, mais je n’ai pas de problème avec lui», a commencé par dire le Portugais, en conférence de presse.

«Dites-lui juste une chose : attention Antonio, tu as 40 ans et j’en ai 60, mais parfois Markos Livajas apparaît et ensuite ça devient difficile», a-t-il précisé.

Livaja et Cassano ont partagé un vestiaire à l’Inter lors de la saison 2012/13 et après une confrontation physique qui a eu lieu à cette époque, l’Italien n’est pas reparti bien traité.