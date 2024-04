Niakara: soupçonné de viol sur deux fillettes, un conseiller municipal arrêté par la police

Le commissaire de police de Niakara a mis aux arrêts, un proviseur à la retraite et conseiller municipal âgé d’au moins 75 ans, pour viol présumé de deux filles âgées de neuf et dix ans.

Un proviseur à la retraite et conseiller municipal de Niakara, âgé d’au moins 75 ans, a été interpellé jeudi 4 avril 2024 par les autorités policières de la ville pour le viol présumé de deux fillettes âgées de neuf et dix ans. Les fillettes ont été admises en soins d’urgence médicale.

Selon l’AIP, le suspect, JP.K.L, une figure notable à la chefferie de Niakara et membre du conseil municipal depuis plus de 30 ans, a été interpellé à son domicile situé dans le quartier Château, suite à une plainte accompagnée d’un rapport médical. Une seconde accusation de crime sexuel a également été portée contre lui le lendemain.

Les mères des deux fillettes ont révélé avoir subi d’importantes pressions sociales en vue d’abandonner les poursuites contre le présumé auteur des viols.

Ma pauvre fillette a été détruite et elle sera marquée dans sa chair à jamais

La plus jeune des victimes a été admise en urgence médicale au Centre Hospitalier Régional (CHR) de Katiola. Sa mère a déclaré que « Elle doit subir une intervention chirurgicale urgente. Ma pauvre fillette a été détruite et elle sera marquée dans sa chair à jamais ».

Cette affaire soulève des questions importantes concernant la protection des enfants contre les abus sexuels et la manière dont la société réagit face à de tels crimes. Il est essentiel que les autorités judiciaires prennent des mesures efficaces pour enquêter sur ces allégations et garantir que justice soit rendue pour les victimes.

En outre, il est impératif que les communautés locales mettent en place des mécanismes de soutien pour les victimes d’abus sexuels et leurs familles, afin de les aider à surmonter les traumatismes et à reconstruire leur vie.

Cette affaire met en lumière la nécessité de sensibiliser davantage sur les questions de protection de l’enfance et de prévention des abus sexuels, ainsi que sur l’importance de signaler tout soupçon d’abus aux autorités compétentes.