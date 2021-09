Niangon académie/ Trois personnes ont péri dans la lagune pendant un baptême d’immersion

L’affaire secoue depuis samedi 11 septembre le sous quartier appelé Pays -bas à Niangon académie. Trois personnes ont péri hier dans la lagune aux environs de 14h . Leurs identités n’ont pu être révélées. Mais ce dimanche 12 septembre, plusieurs témoignages concordants autorisent à dire qu’il s’agit d’un homme de Dieu, d’un fidèle, et d’un agent des forces de l’ordre qui tentait de leur porter secours.

Le pasteur était allé procéder à un baptême d’immersion de deux fidèles dans la lagune non loin de l’Académie des sciences et techniques de la mer. “Nous étions à la maison quand nous avons appris la nouvelle. A notre arrivée, nous avons constaté les dégâts. Trois corps sans vie étaient là au bord”, rapporte Tonio, un pêcheur assis dans sa pirogue en train de faire sortir des huîtres de leurs coquillages afin de s’en servir comme âppat pour la séance de pêche de cette nuit. ” Le drame est intervenu parce que le pasteur ne savait pas que des gens ont creusé à ce niveau de la lagune. Donc quand l’eau se retire un peu du bord, on pense que la partie profonde est loin. Nous qui sommes habitués à la lagune on sait cela”, précise Tonio.

Un peu plus loin, des jeunes jouent au football sur un espace situé à 100 m de la lagune. Un d’entre eux raconte. ” Hier, nous étions en train de jouer ici et tout d’un coup, les gens ont commencé à crier là-bas. Quand on y est arrivé, c’était trop tard. Le seul survivant n’arrivait à s’exprimer. Les pompiers sont arrivés deux heures après pour extraire les corps”.

Selon plusieurs témoignages, trois personnes étaient au début au lieu du baptême: le pasteur et deux fidèles. Le pasteur et un fidèle sont descendus dans la lagune pour le baptême. Et tout un coup, ils ont commencé à s’enfoncer. Le deuxième fidèle a voulu secourir son ami malheureusement, il est aussi tombé dans l’eau. Un homme qui, dit-on, est un policier qui était non loin de la scène a voulu secourir les trois naufragés. Malheureusement, il a lui aussi péri. Et c’est le fidèle qu’on voulait faire bâptiser qui s’en est sorti. Aucun témoin n’a retenu le moindre nom. Ce qui est sûr, c’est que le pasteur et ses fidèles venaient d’un quartier éloigné.

Dan Opéli

