Nigeria: pour soigner son fils, elle vole une chèvre

Une femme de 30 ans identifiée comme Sadiat Jimoh a été condamnée à 6 mois de prison par un tribunal d’instance d’Osogbo au Nigeria pour avoir volé une chèvre d’une valeur de 45 000 nairas.

Sadiat a volé la chèvre qui appartient à Fausat Adegboga le dimanche 5 janvier, dans le quartier Agunbelewo de la métropole d’Osogbo.

Le procureur, Abiodun Fagboyinbo, a déclaré au tribunal;

«Sadiat Jimoh et une autre personne en fuite ont le 5 janvier, à Agunbelewo à Osogbo, conspiré pour commettre un vol, l’infraction commise est contraire et punissable en vertu des articles 516 et 390 (9) du Code pénal Cap 34 Vol. Lois d’Osun State Nigeria 2002. »

La condamnée qui a plaidé coupable aux deux chefs d’accusation de complot et de vol après avoir été traduite en justice mardi 7 janvier, a déclaré qu’elle voulait utiliser l’argent de la vente de la chèvre pour faire soigner son fils.

Son avocat, Abimbola Ige, a par contre supplié le tribunal d’être clément dans leur sentence.



Saidat a par la suite été condamnée à six mois de prison et une amende de 15 000 N.

afrikmag.com

