Non-respect de la mesure d’isolement d’Abidjan : 16 individus interpellés à Attingué

Malgré la mesure d’isolement de la ville d’Abidjan prise par le gouvernement et entrée en vigueur le dimanche 29 mars 2020, des individus se croyant plus malins, ont la funeste intention de contourner les différents corridors et postes à péage.

Pour mettre un frein à cette attitude irresponsable, la Gendarmerie Nationale a mis en place un dispositif qui a permis d’interpeller 16 individus, le jeudi 9 avril 2020, au poste à péage d’Attingué. Un véhicule de type “MASA” 4 tricycles et 2 motos (motos taxis) ont été saisis.

Ces individus répondront de leurs actes devant les juridictions compétentes.

La Gendarmerie Nationale en appelle à la responsabilité de chaque citoyen dans le strict respect des mesures barrières prises par le gouvernement pour barrer la route au coronavirus.

(Gendarmerie Nationale de Côte d’Ivoire)

