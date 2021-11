Port-Bouët : une incinération de divers produits prohibés de 79, 096 tonnes

Une incinération de divers produits prohibés saisis par les Unités mobiles d’intervention rapide a eu lieu aujourd’hui à Abidjan dans la commune de Port-Bouët sur le site d’Akwaba Busines Parc, non loin de l’aéroport international Félix Houphouët Boigny.

Conformément à la réglementation en vigueur, le service des Douanes a obtenu du tribunal de première instance d’Abidjan neuf ordonnances de confiscation autorisant l’incinération de 8.636 colis d’un poids total de 79, 096 tonnes.

Les produits à incinérer sont du chanvre indien (Cannabis) d’un poids de 10,854 tonnes, des médicaments de qualités inférieures et falsifiés, 59,772 tonnes, et 8,470 tonnes de cigarettes. Soit au total 79,096 tonnes, précise le confrère Wassimagnon de Koaci, un journal local.

Toutes les parties concernées etaient présentes à cette opération, dont l’agence ivoirienne de la régulation des produits pharmaceutiques, le comité interministériel de lutte antidrogue, l’unité de lutte contre la criminalité, la Direction de la police des stupéfiants et drogues, le centre ivoirien antipollution, etc.

Au cours de la période du 1er janvier au 31 octobre 2021, les douanes ivoiriennes ont saisi plus de 5530 tonnes de diverses marchandises en contrebande.

Les saisies les plus significatives portent essentiellement sur le sucre, les médicaments de qualités inférieures et falsifiés, le cacao, la viande congelée, le cannabis, les munitions etc.

Cette opération s’est produite en présence du Directeur général des Douanes, des Directeurs de cabinets adjoints des ministères de la Santé et de l’Hygiène Publique, du Budget et du portefeuille de l’Etat.

Sapel

Comments

comments