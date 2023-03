Pour davantage de transparence : La Lonaci innove avec de nouvelles machines de dernières générations

La Loterie nationale de Côte d’Ivoire (Lonaci) déploie de nouvelles machines de tirages innovantes de son offre Loto Bonheur. Ces machines de dernière génération viennent renforcer la transparence et la crédibilité des tirages Loto Bonheur auprès des joueurs.

La loterie nationale de Côte d’Ivoire (Lonaci) veut réduire au maximum, l’intervention humaine dans le tirage, notamment de son produit Loto bonheur. Pour ce faire, ladite entreprise a décidé d’acquérir du matériel flambant neuf. La présentation de ces nouvelles machines de tirage s’est déroulée le lundi 27 mars 2023 à la salle de Tirage Loto Bonheur sise aux II Plateaux Vallons à Abidjan.

A cette occasion, Check Oumar Diarra, directeur marketing et expérience client de la Lonaci, a rappelé les motivations de sa structure en procédant à l’acquisition desdites machines.

A l’en croire, les nouvelles machines de tirages acquises, sont conçues par le numéro 1 européen de ce secteur, qui est spécialisé depuis plus de 25 ans dans la fabrication de machines de loto pour les loteries nationales.

Ces nouvelles machines, a-t-il dit, sont certifiées par Bureau Veritas, et offrent plus transparence et de crédibilité. Et pour cause, le contrôle de conformité des boules, assuré par le système de validation mis en place qui permet de vérifier à tout moment que leurs poids et leur diamètre sont conformes aux spécifications du fabricant. En outre, il n’y a aucune intervention humaine, depuis l’introduction des boules dans la sphère jusqu’au tirage de la 90e et dernière boule.

Enfin, le système arrête immédiatement le tirage et envoi automatiquement par email un rapport d’incident en cas d’anomalie pendant le tirage. « A travers le déploiement de ces machines de tirage de dernière génération, la Lonaci entend apporter plus de transparence dans les tirages de Loto Bonheur et rassurer davantage les joueurs. Les opportunités offertes par ces nouvelles machines permettront enrichir l’expérience client sur Loto Bonheur au regard des possibilités dorénavant offertes. Notre entreprise se positionne ainsi comme une institution innovante, résolument orientée vers la satisfaction de ses joueurs et parieurs », a-t-il ajouté.