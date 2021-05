Quelle Coïncidence frappante entre l’anniversaire de Guillaume Soro et celle du coran! (El Hadj Mamadou Traore )

QUELLE COÏNCIDENCE FRAPPANTE ENTRE L’ANNIVERSAIRE DE GUILLAUME SORO ET CELLE DU CORAN!!!!(walahi ils vont venir m’insulter encore)

En cette journée du 08 Mars,date anniversaire de Guillaume Soro,Président de GPS,en son honneur et pour marquer le coup,plusieurs activités ont été organisées par des mouvements au sein de ce mouvement citoyen .

Il s’agit entre autres,d’un don de kits aux nouveaux nés dans des maternités de Yopougon.

Dons coordonnés par le coordonateur GPS de cette localité.

Il y a eu ensuite un don de kits aux nouveaux nés dans des maternités d’Adjamé par la coordination des mouvements et partis politiques ,membres de GPS.

La délégation GPS du Tchologo a également organisé des dons de kits aux nouveaux nés dans des maternités de la ville.

Des dons de vivres ont également été distribués à des familles vulnérables dans cette localité.

A Niablé,la CMA-GKS a organisé une cérémonie de prières ,d’offrande,de dons aux personnes vulnérables .

Ces cérémonies continueront demain Dimanche dans la même localité.

Toujours ce jour anniversaire de Guillaume Soro une militante de GPS a organisé une lecture coranique suivie d’une immolation de bélier.

Elle a ensuite procédé à une distribution de repas à la Maca.

Demain Dimanche,la Direction de GPS organisé une messe à la cathédrale Saint Paul d’Abidjan à l’honneur du Président Guillaume Soro.

Et je rappelle à tous que ce 08 Mars,date anniversaire de Guillaume Soro ,correspond à une période importante pour les musulmans de Côte d’Ivoire.

Elle correspond à la célébration de l’anniversaire du jour où le prophète Mohamad (sws)a reçu les premières révélations du Coran.

Ce jour que l’on a baptisé la nuit du destin.

Cette nuit sera consacrée à faire beaucoup de prières.

Et il est dit que les prières positives de cette nuit bénie ont beaucoup de chance d’être acceptées par Allah.

C’est pourquoi je demande à tous les musulmans de GPS de faire des prières en faveur du retour de notre leader au pays ainsi que de tous ses compagnons d’infortune en exil.

Prions également afin que nos amis injustement incarcérés à la MACA recouvrent la liberté.

Prions enfin qu’Allah apaise le coeur de nos gouvernants.

La coïncidence entre la date d’anniversaire de Guillaume Soro et celle de la première révélation du Coran n’est pas fortuite.

A travers cette coïncidence ,Allah parle à ses fidèles.Surtout a celui qui dirige ce pays.

Il leur lance des messages que,hélas, certaines oreilles non initiées ne peuvent entendre.

Ô hommes de peu de foi,écoutez les voix d’Allah.

Cela vous évitera beaucoup de malheurs.

Une fois de plus,joyeux anniversaire à mon mentor Guillaume Soro.

Inchallah,Dieu mettra bientôt fin aux épreuves que toi et tes compagnons d’infortune traversent en ce moment.

El Hadj Mamadou Traore

