Raemondo Lessing, l’un des meilleurs parasurfeurs d’Afrique du Sud, rêve d’une médaille olympique

dans son fauteuil roulant sur une plage de sable du Cap, Raemondo Lessing, 16 ans, regarde d’autres surfeurs surfer sur les mêmes vagues qu’il a apprises.

Ayant perdu ses jambes et ses bras à cause de la méningite alors qu’il n’avait que quelques mois, l’adolescent est maintenant l’un des meilleurs para-surfeurs d’Afrique du Sud – et rêve d’avoir la chance de montrer ses talents aux Jeux Paralympiques l’année prochaine.

“J’ai toujours l’impression que c’est un rêve. Je fais du surf depuis deux ans. J’ai commencé comme une personne qui ne peut même pas garder son équilibre”, a-t-il déclaré à l’AFP. , vêtu d’un t-shirt rouge et souriant largement.

“Si je pouvais être aux Jeux paralympiques, que pourrais-je faire de plus ? Parce que c’est le seul endroit où je me prépare, pour être aux Jeux paralympiques.”

Le surf a fait irruption au calendrier olympique lors des derniers Jeux de Tokyo en 2021 et figurera également lors de l’accueil de Paris en 2024.

Mais la discipline n’a pas encore fait ses débuts paralympiques. Les para-athlètes ont bon espoir que cela se produise aux Jeux de 2028 à Los Angeles.

Parmi eux, Lessing et son compatriote de 16 ans Thando Ngcikwe, qui participeront samedi à la première étape de la nouvelle édition de la Global Para Surf League à Muizenberg, Cape Town.

Le couple a grandi à Khayelitsha, une ville pauvre connue pour la drogue et le crime.

Ils ont été initiés au sport lors d’une session de “surf thérapie” animée par la championne et entraîneur de surf sud-africain Roxy Davis en 2021.

“Ce fut l’une des expériences les plus incroyables que j’aie jamais vécues”, déclare Ngcikwe, un amputé des deux jambes.

“Le surf me permet de me sentir sans stress. J’ai l’impression d’être dans ma propre zone, dans ma propre coquille”, déclare Lessing.

“Je verrouille tous les mauvais souvenirs et tout ça derrière ma tête. Je me concentre juste sur ce que je fais.”

Deux assistants l’aident à attraper les vagues et à terminer sa balade. Une fois sur la planche, « je surfe avec mon ventre », confie-t-il.

En deux ans, Lessing et Ngcikwe ont obtenu de bons résultats en compétition au niveau national, le premier faisant déjà partie de l’équipe nationale.

Ils espèrent maintenant faire sensation.

“Le surf est aux Jeux olympiques… Les paralympiens méritent aussi d’être aux paralympiques”, déclare Davis, l’entraîneur.