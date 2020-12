Le premier magistrat de la commune de Sassandra , accusé d’avoir bastonné un professeur, sort enfin de son silence.

Ce samedi 5 décembre 2020, Sangaret Zié Léonard sont de sa réserve, demandant au professeur de le traduire devant les tribunaux .

“J’aurais bastonné ou ordonné un bastonnade d’un professeur . Alors si t-elle est le cas je demande au professeur de porter plainte, j’irai répondre car nulle est au dessus de la loi.

Chers internautes posez vous, cette question. Pourquoi depuis selon lui samedi jusqu’à ce jour il ne le fait pas?

Je vous laisse le temps de réfléchir.

Mais en ce qui me concerne je tenais à dire que depuis ma venue dans la vie politique de Sassandra, j’ai été plusieurs fois victimes des injustices des politiques et politiciens. A commencé par les municipales de 2013 et des législatives de 2016, mais chers compatriotes je n’ai jamais baisser les bras, j’ai toujours lutter et continué à travailler pour le développement de cette région. Ainsi avant mon arrivée à la tête de la mairie, j’ai mené plusieurs actions de développement ( réhabilité et équipé le medico-scolaire de l’Epp Siapao, des Dons de tonnes de ciment pour la construction des Sous préfecture de Grihiri et Lobakuya, des logements des infirmiers à poly, des tôles pour les maisons des enseignants à Gaoulou etc…), Ces actions ont été menées malgré toutes les persécutions et même avoir été traité d’étranger. Chers compatriotes pour ceux qui me connaissent et qui me fréquentent savent que j’ai toujours fait fit de la violence et des propos violents au détriment de l’Union, le dialogue et la paix comme l’as toujours souhaité le père fondateur de la côte d’ivoire moderne FHB que j’ai d’ailleurs eu l’occasion de fréquenter pendant 30 ans.

En 2018, j’ai eu la chance d’être choisi comme tête de liste RHDP pour les élections municipales. Au soir du 13 octobre 2018, mon équipe et moi avons eu la confiance de la population de Sassandra, en nous confiant la gestion de la Commune sur 5 ans, depuis donc la passation de charge en janvier 2019, mon équipe et moi, sommes mis au travail, vu notre priorité pour la santé et l’éducation, c’est ainsi qu’en si peu de temps, nous avons réalisé dans le domaine de la santé 03 dispensaires intégrés maternité (17 Villas, Djoroplo et Gapê déjà prêt à être inauguré), faire des importants don en matériels médicaux et une cinquantaine de béquilles aux personnes handicapées. Le domaine éducation des écoles primaires ( Pk3 et Misséhi) aussi vu la situation sociales des parents d’élèves, ce sont plus de 500 prises en charge pour les années 2019 et 2020.

Mon lobbying à permis la multiplication (*5)des poteaux électriques destiné à notre commune.

Chers amis de Sassandra, vous ne m’avez pas donné la Mairie pour faire la violence mais pour apporter ma modeste contribution au développement de cette commune. Chers compatriotes aussi dans le secteur bancaire, j’ai négocié pour l’arrivée de la banque SGCI et je suis en pourparler avec les Dirigeants du groupe NSIA et BOA pour l’installation prochaine, a cela s’ajoute l’arrivée de SOCOCE dont les travaux ont commencé et Cosmos en téléchargement 😎

Les infrastructures routières ne sont pas à négliger car de nombreuses routes inutilisable depuis belle lurette sont aujourd’hui pratiquable et celà palpable grâce à leurs Ouvertures.

Vous m’avez donné 5 ans pour travailler, alors chers compatriotes quittons dans les histoires de personne, laissé moi travailler et vous me jugerez à la fin.

j’aimerais terminer

C’est de ça qu’il s’agit.

Je voudrais terminer en disant

<< le mensonge prend l’ascenseur et la vérité l’escalier>> chers amis de Sassandra laissons le temps décidé de l’avenir.

Je vous remercie”

