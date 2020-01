Scandale: un maître de CP2 d’une école catholique se fait sucer le pénis par ses écolières au Benin

Une écolière de 6 ans, en classe de a été victime de la fellation, abusé par son maître de 50 ans. Ceci s’est passé dans l’école primaire catholique sacré cœur de calavi.

Cet enseignant de la classe de CP2, 50 ans n’attend que chaque sonnerie de la récréation ou de la fin des cours pour jouer son tour. Il est marié et père de trois enfants selon les témoin et célibataire d’après ses propres propos.

Toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Tout a été dévoilé par une de ces écolières de 6 ans ayant prit goût à cette pratique.

La maman de la petite fille était rentré un samedi trouver sa fille en train de jouer le même jeu avec son petit frère. Après quelques minutes de bastonnades, les voisins ont intervenu pour comprendre la situation et comme il y a beaucoup de choses dans beaucoup de têtes, l’idée est sortie de chercher à comprendre la base de cette situation vu qu’ils ne sont pas en location et que le mari est tout le temps en voyage. C’est après quelque temps de questionnement que l’enfant confia aux parents que c’est le maître qui lui fait faire cela chaque jour après la pause ou la fin des cours. Selon les témoins, il aurait été plus loin que ça. Sous convocation, le maître fût questionné et avoua tous ce que la petite avait confié aux parents.

La décisions des parents n’a pas encore été prise pour l’instant.

Boyo Boyo News 24

Comments

comments