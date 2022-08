Sécheresse en France: plus de 100 communes sans eau potable.

Une centaine de communes en France sont en pénurie d’eau. Le mois de juillet dernier s’est avéré le second mois le plus sec jamais enregistré pour la France après le mois de mars…1961.

En déplacement dans le sud de la France, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, s’est exprimé sur la pénurie d’eau potable, qui se fait, de plus en plus menaçante en France. Dans ces communes, « il y a des approvisionnements qui se font avec des camions d’eau potable qu’on achemine (…) puisqu’il n’y a plus rien dans les canalisations ».

Également sur place, le ministre de l’Agriculture, Marc Fesneau, a notamment évoqué l’idée que la France utilise davantage les eaux usées pour arroser les terres agricoles. La Commission européenne recommande en effet aux États membres d’apprendre à réutiliser les eaux usées traitées, prévoyant des sécheresses plus intenses et plus fréquentes

