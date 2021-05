Suite à un accident, un libanais attire l’attention des ses compatriotes

Lettre ouverte à la communauté libanaise

Chers compatriotes

La vérité rougit les yeux mais ne les casse pas trop c est trop

Nous nous croyons où Avant tout propos je vais d abord remercier le peuple frère et ami de la cote d ivoire pour son hospitalité sans limite

N abusons pas de cette hospitalité

Nous exagérons

Nous sommes champions de l indiscipline de l’anarchie totale du désordre.

L éducation a foutu le camp dans notre communauté faisant place à 1e éducation tordue et inexistante

Où allons nous si nous ne pouvons pas éduquer et maîtriser nos enfants

Nous sommes champions de rallye automobile et de motocross en pleine ruelle à marcory

Sans oublier les bruits assourdissants de musique et de pots d’échappements de voiture et de moto

Nous sommes les rois du téléphone au volant et des braisages de feux rouge

L’inconscience et l’irresponsabilité nous poussent souvent a tolérer les caprices de nos enfants en leur donnant tout ce qu’ils veulent et en leur permettant de faire tout ce qu’ils veulent en faisant d’eux des criminels sans le savoir

Voilà la sachez que la patience a des limites et le drame intercommunautaire a été évite car ce malheur n’a concerné que notre seule communauté

Sachez que nous ne sommes pas la seule communauté en Côte d ivoire et les autres communautés passent inaperçues et sont moins nuisibles

Il est temps que nous nous ressaisissons et commençons a être exemplaires et que nous arrêtions de mettre en danger notre communauté par nos bêtises personnelles et que chacun paie pour l’acte qu’il pose

Pour la catastrophe d’aujourd’hui que les auteurs paient pour leur bêtise et que nos autorités soient très regardantes sur notre communauté en extirpant les brebis galeuses de notre communauté en les condamnant et pire en les expulsant de ce pays car nous ne voulons pas payer pour les autres et nous ne cautionnons pas ces bêtises

Nous ne sommes pas dans notre pays et nous devons respecter les lois les règles et le civisme dans ce pays

Fraternellement a bon entendeur salut al fatiha que les victimes d’aujourd’hui reposent en paix

Lakiss Mohamed

