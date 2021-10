Trading: Shandile Shezi , le plus “jeune millionnaire” d’Afrique du Sud vient d’être arrêté pour fraude

Le plus jeune millionnaire(autoproclamé) en trading, vient d’être arrêté pour fraude en Afrique du Sud et pour des dettes non payées.

Shandile Shezi , le plus “jeune millionnaire” d’Afrique du Sud en trading vient d’être arrêté pour fraude.

L’homme qui fascine depuis quelques années grâce à ses exploits en trading et son style de vie “bling bling”, est aujourd’hui insulté sur les médias Sud Africains.

D’après la BBC, Shandile Shezi serait très endetté et n’aurait pas tenu ses engagements de remboursements.

Il s’est lui même présenté au poste de police, en compagnie de son avocat.

Et depuis 2 jours, plusieurs personnes témoignent affirmant ne pas avoir reçu leurs retours sur investissements, qu’elles attendaient de la part de la Société Shandile.

En un an, c’est la quatrième grosse tête du trading qui tombe en Afrique, pour les mêmes raisons de Trading, Cryptomonnaie ou MLM.



Shandile était devenu un exemple dans le milieu du trading depuis quelques années.

De plus en plus de personnes se lancent dans le trading, sans comprendre comment ça marche.

Melv Le Sage

