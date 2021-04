Trafic d’organes humain : C’est plus de 7000 pénis saisies par la douane en provenance du Nigéria

C’est plus de 7000 pénis saisies par la douane en provenance du Nigéria. Un total de 7 221 pénis d’origine africaine a été saisi par la douane chinoise. Ce serait la plus grande saisie d’organes humains de l’histoire, rapporte hararelive.

Les organes, qui étaient cachés dans un conteneur réfrigéré, ont été saisis lorsque le navire a accosté dans le port de Shanghai, à la suite d’informations fournies par un informateur anonyme. Les organes étaient emballés dans 36 cartons étiquetées « bananes plantain » à l’intérieur du conteneur réfrigéré. L’équipage du navire, composé de quatre Nigérians, deux Maliens et deux Camerounais, est actuellement en détention.

S’exprimant sur la saisie, le porte-parole de l’administration générale chinoise des douanes, Li Wu, a déclaré qu’un nombre croissant de groupes armés en Afrique utilisent le trafic d’organes pour se financer, ce qui rend ces saisies prévisibles.

« Ces organes sont des produits courants aujourd’hui, mais ils ont certainement été prélevés dans des conditions insalubres ou contaminés. Nous ne pouvons donc pas permettre leur vente sur le marché chinois. »

Selon M. Li, les organes ont été expédiés de Lagos, au Nigeria, mais il est possible qu’ils n’aient fait que transiter par ce pays et qu’ils puissent provenir d’ailleurs en Afrique.

« Nous savons que les pénis provenant de Libye et du Soudan sont vendus à un prix plus élevé que ceux provenant d’autres zones de guerre africaines, mais nous ne pouvons pas déterminer leur origine avant la fin de l’enquête. »

Décrivant la valeur de l’organe comme étant aussi élevée que celle des drogues illégales, il a déclaré que les pénis sont vendus à environ 160 000 dollars chacun sur le marché noir.

