Une Française s’est jetée du 7ème étage d’un immeuble à la riviera Golf 2

Un drame s’est produit, le mardi 28 septembre 2021, à l’Immeuble Sénégal, à Cocody-Riviera Golf 2. Une Française, dame Mel née Christine Corbineau, s’est suicidée en se jetant du 7ème étage dudit immeuble. La victime avait plusieurs fractures à la mâchoire, au crâne et à l’avant-bras. En outre, elle avait une hémorragie buccale et nasale.

Selon Soir Info qui livre cette information, Christine Corbineau était dépressive et en avait marre de la vie depuis un certain temps. A plusieurs reprises, elle a tenté de se donner la mort, en avalant des médicaments, mais sa famille a toujours été là pour la sauver. Constamment contrariée dans sa tentative d’abréger sa vie, elle a changé de stratégie, le jour du drame. Et qu’a-t-elle fait ? Elle part visiter un appartement au 8ème étage de l’Immeuble Sénégal. Mais bien avant sa destination finale, elle marque un arrêt au 7ème étage où elle explique au locataire qu’elle souhaiterait visiter son appartement pour se faire une idée de l’endroit où elle envisage habiter. Son interlocuteur n’y voit pas d’inconvénient et lui ouvre ses portes.

La Française, après la visite des lieux, donne l’impression d’être comblée. Elle décide de jeter un coup d’œil au balcon où elle met à exécution son plan suicidaire. Malgré le poids de l’âge, elle enjambe rapidement la baie de protection et se jette dans le vide. Au terme d’un vol plané, elle vient chuter au bas de l’immeuble, dans un grand bruit. Ses connaissances sont alertées aussitôt. A leur tour, elles saisissent la police pour faire le constat d’usage.

