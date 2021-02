Urgent: deux enfants en fugue ce Dimanche, recherchés par leurs différents parents

Dans la nuit du Samedi au Dimanche, aux environs de 00 h. La plateforme Police Secours est alertée pour la disparition de 02 enfants d’environs 14 ans. Ils sont partis de leur domicile d’Abidjan pour une destination inconnue. Nous avons orienté le papa vers les services compétents de la Police en charge de ce type de dossier. Selon une enquête de voisinage faite par le père d’un d’entre eux, il ressort que les enfants sont en route pour l’Europe via la Lybie. Ils se sont confiés a leurs petits copains du quartier. Nous avons assisté le père dans la démarche. Exploitant une information de ce qu’ils auraient été aperçus à Divo, les enfants ont été interceptés ce jour à la gare de Divo . Ramenés chez la grand mère d’un d’entre eux et en attente d’une délégation qui devait venir d’Abidjan les récupérer, les enfants ont à nouveau disparu dans la nature. Leur intention est de se rendre en Europe via l’Afrique du Nord. Il est demandé à toutes personnes ayant des informations ou ayant rencontré l’un d’entre eux en la personnes de Sangare Cheick Mohamed Junior ( en photo ) de bien vouloir joindre le commissariat de Police le plus proche, joindre un administrateur Police Secours ou appelez le 0708561256. PS : Nous n’avons pas reçu la photo du 2 eme , le nommé Sidibé Bazoumana dit Bazo Nous précisons qu’ils sont encore dans la région de Divo , Lakota , Gagnoa , DALOA .

