Urgent: une fille de 16 ans sodomisée pendant une semaine par 8 brouteurs

De jeunes présentes comme des brouteurs et résidant à Marcory Sicogi ont certainement eu de l’argent grâce à leurs arnaques habituelles. Au nombre de 8, ils ont donc décidé de mener le belle vie en louant pour une semaine une résidence au Remblais.

Pour agrémenter leur séjour, ils ont proposé à une jeune fille de 16 ans rencontrée sur internet de leur tenir compagnie. A celle-ci, ils ont proposé la somme de 150.000 F CFA pour coucher avec elle pendant tout le séjour. La fille a accepté et a donc rejoint dans la résidence ses 8 nouveaux compagnons dont l’âge varie de 20 à 26 ans.

Pendant deux jours les brouteurs et la fille se sont bien amusés, puis manque de pot pour elle, ses menstruations sont venues le deuxième jour.

Les 8 lascars ont donc fait une autre proposition à la fille… Étant donné qu’elle est en règle et que le “contrat” n’est pas arrivé à son terme, ils lui ont proposé la sodomie et doubler les 150.000 F CFA pour faire 300.000 F CFA. Mais avant et pour la motiver, ils lui ont remis séance tenante de l’argent pour qu’elle s’achète de nouveaux vêtements.

Une fois en possession des habits neufs et avec la promesse de voir sa prime doublée, la jeune fille de 16 ans n’a trouvé aucun inconvénient à la volonté de ses compagnons. Les 8 brouteurs l’ont donc sodomisée tout le reste du temps.

Le séjour terminé chacun a regagné chez lui. Sauf que les jeunes garçons n’ont pas honoré leur engagement de donner 150.000 F CFA à la fille. Ils ne lui ont remis que 20.000 F CFA. La fille est donc allée porter plainte à la police. C’est ainsi que le lundi 18 mai dernier, des éléments du CCDO ont interpellé deux de ces 8 jeunes dans leur quartier à Marcory Sicogi.

Comments

comments