USA : Cristian Martinez , 12 ans, risque la prison à vie

Il a douze ans et il risque la prison à vie. Cristian Martinez est accusé d’avoir tué son demi- frère, qui était âgé de 2 ans et demi, à Jacksonville en Floride. Faute d’un accord entre la procureure et ses avocats, Cristian va être jugé comme un adulte. En effet, si le garçonnet avait choisi de plaider coupable, il aurait pu être envoyé dans une prison pour mineurs et libéré le jour des ses 21 ans. Cependant, ses avocats ont annoncé aujourd’hui qu’il plaiderait non coupable, arguant le fait qu’il ne voulait pas donner la mort.

Le drame s’est déroulé le 14 mars dernier. Selon le Florida News Journal qui relate les faits, le garçon devait garder son demi-frère, David, alors que leur mère était absente. Pour une raison inconnue, Cristian Martinez avait projeté l’enfant contre une étagère. Ce dernier était alors tombé dans le coma. Cependant, une fois rentrée à l’appartement, la mère, âgée de 24 ans, avait tardé à appeler les secours. David était décédé le lendemain à l’hôpital. Selon Fox News, un médecin a déclaré aux enquêteurs que la victime aurait pu être sauvée si la maman avait réagi tout de suite. Cette dernière est actuellement incarcérée pour « mauvais traitements ».

La procureur a de la « compassion »

La famille du garçon accumulait les difficultés. La mère de Cristian n’était qu’une adolescente quand elle a donné naissance à son fils. Son père s’est suicidé, et sa grand-mère, qui avait obtenu sa garde, a été emprisonnée suite à des problèmes de drogue. « J’ai de la compassion pour Cristian Fernandez », a récemment déclaré la procureure Angela Corey, sur la chaîne Fox News. « Mais ce n’est pas mon travail de pardonner. Mon travail, c’est d’appliquer la loi », a-t-elle ajouté. La magistrate a également précisé qu’elle n’allait pas requérir la prison à vie contre Cristian Fernandez lors du procès. Cependant, le dernier mot reviendra aux jurés.

Avec elle.fr

Comments

comments